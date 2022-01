Avant-première du festival Télérama « Les jeunes amants » Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Var

Avant-première du festival Télérama « Les jeunes amants » Six-Fours-les-Plages, 22 janvier 2022, Six-Fours-les-Plages. Avant-première du festival Télérama « Les jeunes amants » Cinéma Six n’Etoiles 48 rue de la République Six-Fours-les-Plages

2022-01-22 18:45:00 18:45:00 – 2022-01-22 Cinéma Six n’Etoiles 48 rue de la République

Six-Fours-les-Plages Var Six-Fours-les-Plages Comédie de Carine Tardieu avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France…

Synopsis : Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse de côté. contact.sixnetoiles@gmail.com +33 4 94 26 58 48 http://www.sixnetoiles.fr/

