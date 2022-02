Avant-première du festival d’histoire de l’art Cinéma l’Ermitage Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Maria de Medeiros présentera son film _À nos enfants_ au cinéma l’Ermitage de Fontainebleau le samedi 26 février à 20h15. **_Synopsis_** Vera, qui a combattu la dictature dans les années 70, s’occupe aujourd’hui à Rio d’un orphelinat pour enfants séropositifs. Sa fille, Tania, essaye depuis plusieurs mois, avec sa compagne, Vanessa, d’avoir un enfant par PMA. Entre elles deux, un fossé s’est creusé… [Pour plus d’informations, cliquez ici](http://ermitage.cineparadis.fr/FR/fiche-film-cinema/M84NMV/a-nos-enfants.html) Événement Cinéma l’Ermitage 6 rue de france 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne

