Avant-Première du Festival de Musiques Civiles et Militaires Le Bouchage, 3 septembre 2021, Le Bouchage. Avant-Première du Festival de Musiques Civiles et Militaires 2021-09-03 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-03 Terrain de foot 160 D33E

Le Bouchage Isère Le Bouchage En prélude du 10ème Festival de Musiques Militaires et Civiles de Porcieu-Amblagnieu, la commune du Bouchage accueillera avec 6 formations venues de 5 pays différents. Un feu d’artifice sera tiré à l’issue du spectacle morestel@tousauxbalcons.com +33 4 74 80 19 59 dernière mise à jour : 2021-08-25 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné

Lieu Le Bouchage Adresse Terrain de foot 160 D33E Ville Le Bouchage lieuville 45.67#5.52617