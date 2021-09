Poitiers Espace Mendès France Poitiers, Vienne Avant-première du documentaire « Les guetteurs de vent » Espace Mendès France Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

### Le documentaire « Les guetteurs de vent », retrace l’aventure de la restauration d’une tour médiévale. Récemment classé au titre des Monuments historiques, le Château de Marmande à Vellèches, à la frontière de la Touraine et du Poitou, vit une restauration exemplaire. Tout commence avec sa tour de guet. Pendant plus d’un an, archéologues, architectes, tailleurs de pierres, charpentiers, ardoisiers, couvreurs et même un ornemaniste vont œuvrer pour sauver cette tour de la ruine. Un chantier exemplaire qui respecte le savoir-faire de ceux qui l’ont construit tout en utilisant les outils d’aujourd’hui. Assistez également à la présentation du chef-d’œuvre d’un aspirant charpentier de l’école des Compagnons de Limoges. Il a réalisé la maquette de la charpente de la tour. [Teaser](https://youtu.be/TYOHnPttusg)

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. Nombre de places limité.

Le documentaire « Les guetteurs de vent », retrace l'aventure de la restauration d'une tour médiévale.

