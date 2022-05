Avant-première documentaire From Farm to Fork ESCP, 1 juin 2022, Paris.

10 milliards à table est une association créée par 3 étudiantes de l’ESCP dans le cadre d’une année de césure dédiée à la rencontre des acteurs de l’alimentation durable. Après 3 ans de travail, le documentaire From Farm to Fork est enfin prêt à être diffusé.

« Aujourd’hui, on ne doit plus avoir à choisir entre plaisir gustatif, engagement durable et survie du porte-monnaie ». C’est à partir de cette affirmation que les trois réalisatrices ont construit le film From Farm to Fork.

Celui-ci suit leur exploration de l’alimentation durable dans toute l’Europe, et raconte ce qu’elles y ont appris, à travers 4 chapitres thématiques : la fourche, le panier, la fourchette et le recyclage. En convoquant les témoignages d’agriculteurs, restaurateurs, distributeurs et associations de nationalités variées, le documentaire propose un diagnostic des problèmes existants dans le système agro-alimentaire et des solutions potentielles déjà mises en place dans certains pays européens.

Suivant leur périple de 7 mois sur les routes d’Europe, ce film de 45 minutes souligne la richesse de l’Union Européenne et la force de changement que l’on peut mettre en place tous ensemble. C’est en unissant nos forces que l’on pourra rendre le secteur de l’alimentation meilleur et que l’idée d’une Europe alimentaire plus durable deviendra réalité.

From Farm to Fork montre la nécessité de réformer la chaîne alimentaire dans sa globalité, mais surtout que le changement est possible et qu’il commence déjà à avoir lieu ! Les différentes personnes rencontrées dans le documentaire redonnent espoir dans le changement et nous fait prendre conscience de notre force d’action en tant que citoyens.

From Farm to Fork prouve aussi qu’un engagement pour une alimentation durable n’est pas aussi difficile qu’on peut le croire. Elles sont trois simples étudiantes, sans formation de cinéma, ni beaucoup de connaissances sur l’alimentation durable à l’origine, mais ont le désir d’apprendre, l’envie de changer les choses et une bonne dose d’énergie. Cette énergie, que l’on retrouve chez chacune des personnes interviewées, est communicative, et donne envie rejoindre le mouvement pour une alimentation plus durable.

