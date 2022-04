Avant-première : Detective Conan : La Fiancée de Shibuya Cinéma Le Trianon Romainville

Avant-première : Detective Conan : La Fiancée de Shibuya Cinéma Le Trianon, 14 mai 2022, Romainville. Avant-première : Detective Conan : La Fiancée de Shibuya

Cinéma Le Trianon, le samedi 14 mai à 14:30

En pleine cérémonie de mariage, la détective Miwako Sato est agressée. Au même moment, un criminel qu’elle a connu par le passé s’évade de prison. Est-ce vraiment une coïncidence… Le 14 mai : Ciné-Bingo avant le film dans la salle, tirage au sort « spécial détective » pour gagner une affiche du film ! Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:30:00 2022-05-14T16:30:00

Détails Autres Lieu Cinéma Le Trianon Adresse Place Carnot, Romainville, France Ville Romainville lieuville Cinéma Le Trianon Romainville Departement Seine-Saint-Denis

Cinéma Le Trianon Romainville Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romainville/

Avant-première : Detective Conan : La Fiancée de Shibuya Cinéma Le Trianon 2022-05-14 was last modified: by Avant-première : Detective Conan : La Fiancée de Shibuya Cinéma Le Trianon Cinéma Le Trianon 14 mai 2022

Romainville Seine-Saint-Denis