AVANT-PREMIÈRE DE UN MONDE // CANNES AU LOUXOR Le Louxor – Palais du Cinéma, 30 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 30 août 2021

de 21h à 23h

payant

LUNDI 30 AOÛT 21H UN MONDE DE LAURA WANDEL Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement dont son grand frère Abel est victime. Tiraillée entre son père qui l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer et son frère qui lui demande de garder le silence, Nora se trouve prise dans un terrible conflit de loyauté. Une plongée immersive, à hauteur d’enfant, dans le monde de l’école. « Une petite fille est confrontée au harcèlement dont son grand frère est victime.Une plongée immersive, à hauteur d’enfant et une œuvre d’une maîtrise impressionnante. »

Télérama – J. Morice Spectacles -> Projection Le Louxor – Palais du Cinéma 170 Boulevard Magenta Paris 75010

2, 4 : Barbès-Rochechouart (22m) 2 : Anvers (403m)

