Alger, 1956. Fernand Iveton, 30 ans, ouvrier indépendantiste et idéaliste, est arrêté pour avoir déposé une bombe dans un local désaffecté de son usine. Il n’a tué ni blessé pers… Festival du film franco-arabe – En présence de Lina Soualem, réalisatrice et marraine du festival et de Zinedine Soualem (sous réserve) Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T16:30:00 2021-11-13T18:30:00

