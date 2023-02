Avant-première de “Louise et le serpent à plumes” Studio des Ursulines Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Avant-première de “Louise et le serpent à plumes” Studio des Ursulines, 4 février 2023, Paris. Le samedi 04 février 2023

de 10h45 à 12h00

. payant

Une avant-première exceptionnelle du film “Louise et la légende du serpent à plumes”, en présence de la scénariste du film Patricia Mortagne. LOUISE ET LA LÉGENDE DU SERPENT À PLUMES Patricia Mortagne – 44 min – France – 2023 – DÈS 5 ANS Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur auprès de son lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne Louise vers d’incroyables aventures à la découverte du Mexique et de ses habitants. Au fil des rencontres, et surtout de celle de son nouveau copain Arturo, Louise réalise que Keza est peut-être la réincarnation du dieu Quetzalcoatl … … Avant-première organisée dans le cadre du festival Ciné Junior ! Venez nombreux.ses, plusieurs surprises et goodies au programme. :) Pour réservez vos places rendez-vous sur notre site web ou directement à la caisse du cinéma. Studio des Ursulines 10 rue des Ursulines 75005 Paris Contact : https://www.studiodesursulines.com/film/louise-legende-serpent-a-plumes/ https://www.facebook.com/studiodesursulines https://www.facebook.com/studiodesursulines https://www.studiodesursulines.com/film/louise-legende-serpent-a-plumes/

Gebeka Louise et la légende du serpent à Plumes

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Studio des Ursulines Adresse 10 rue des Ursulines Ville Paris lieuville Studio des Ursulines Paris Departement Paris

Studio des Ursulines Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Avant-première de “Louise et le serpent à plumes” Studio des Ursulines 2023-02-04 was last modified: by Avant-première de “Louise et le serpent à plumes” Studio des Ursulines Studio des Ursulines 4 février 2023 Paris Studio des Ursulines Paris

Paris Paris