Avant-première de l’exposition L’euphorie des montagnes Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Avant-première de l’exposition L’euphorie des montagnes Chamonix-Mont-Blanc, 11 décembre 2022, Chamonix-Mont-Blanc. Avant-première de l’exposition L’euphorie des montagnes

90 rue des Moulins Maison de la Mémoire et du Patrimoine Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90 rue des Moulins

2022-12-11 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-11 16:30:00 16:30:00

Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90 rue des Moulins

Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie Découvrez en exclusivité les coulisses de l’exposition « L’euphorie des montagnes » qui mettra en lumière l’alpiniste André Contamine.

L’occasion de vous révéler quelques-unes de ses plus belles photographies et de nous aider à les documenter. accueilmmp@ccvcmb.fr +33 4 50 54 78 55 Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90 rue des Moulins Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90 rue des Moulins Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90 rue des Moulins Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie

Avant-première de l’exposition L’euphorie des montagnes Chamonix-Mont-Blanc 2022-12-11 was last modified: by Avant-première de l’exposition L’euphorie des montagnes Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 11 décembre 2022 90 rue des Moulins Maison de la Mémoire et du Patrimoine Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie