Paris Le Louxor - Palais du Cinéma île de France, Paris AVANT-PREMIÈRE DE LES AMOURS D’ANAïS // CANNES AU LOUXOR Le Louxor – Palais du Cinéma Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

AVANT-PREMIÈRE DE LES AMOURS D’ANAïS // CANNES AU LOUXOR Le Louxor – Palais du Cinéma, 26 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 26 août 2021

de 21h à 23h

payant

JEUDI 26 AOÛT 21H LES AMOURS D’ANAÏS DE CHARLINE BOURGEOIS-TACQUET Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune femme qui s’agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir. « Le portrait subtil et précis d’une femme pleine de désirs (Anaïs Demoustier), obstinée et inconstante. »

Les Inrocks – Marilou Duponchel Spectacles -> Projection Le Louxor – Palais du Cinéma 170 Boulevard Magenta Paris 75010

2, 4 : Barbès-Rochechouart (22m) 2 : Anvers (403m)

Contact :Cinema Louxor 0144639696 contact@cinemalouxor.fr https://www.cinemalouxor.fr/ https://www.facebook.com/CinemaLouxor 0144639696 contact@cinemalouxor.fr Spectacles -> Projection Cinéma

Date complète :

2021-08-26T21:00:00+02:00_2021-08-26T23:00:00+02:00

Allo ciné

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Louxor - Palais du Cinéma Adresse 170 Boulevard Magenta Ville Paris lieuville Le Louxor - Palais du Cinéma Paris