Paris Le Louxor - Palais du Cinéma île de France, Paris AVANT-PREMIÈRE DE LA FRACTURE // CANNES AU LOUXOR Le Louxor – Palais du Cinéma Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

AVANT-PREMIÈRE DE LA FRACTURE // CANNES AU LOUXOR Le Louxor – Palais du Cinéma, 28 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 28 août 2021

de 21h à 23h

payant

SAMEDI 28 AOÛT 21H LA FRACTURE DE CATHERINE CORSINI Séance présentée par Catherine Corsini. Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue… « La fracture nous immerge dans un hôpital parisien la nuit pour offrir un éventail des traumas passés et actuels de la société française. Avec Pio Marmaï et Marina Foïs. »

Les Inrocks – M.D Spectacles -> Projection Le Louxor – Palais du Cinéma 170 Boulevard Magenta Paris 75010

2, 4 : Barbès-Rochechouart (22m) 2 : Anvers (403m)

Contact :Cinema Louxor 0144639696 contact@cinemalouxor.fr https://www.cinemalouxor.fr/ https://www.facebook.com/CinemaLouxor https://twitter.com/Cinema_Louxor?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0144639696 contact@cinemalouxor.fr Spectacles -> Projection Cinéma

Date complète :

2021-08-28T21:00:00+02:00_2021-08-28T23:00:00+02:00

Allo Ciné

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Louxor - Palais du Cinéma Adresse 170 Boulevard Magenta Ville Paris lieuville Le Louxor - Palais du Cinéma Paris