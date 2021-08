Paris Le Louxor - Palais du Cinéma île de France, Paris AVANT-PREMIÈRE DE COMPARTIMENT N°6 / CANNES AU LOUXOR Le Louxor – Palais du Cinéma Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

AVANT-PREMIÈRE DE COMPARTIMENT N°6 / CANNES AU LOUXOR Le Louxor – Palais du Cinéma, 28 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 28 août 2021

de 21h à 23h

payant

DIMANCHE 29 AOÛT 21H COMPARTIMENT N°6 DE JUHO KUOSMANEN Une jeune finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose. « Une étudiante et un jeune prolétaire font connaissance au cours d’un voyage en train. Une célébration de la jeunesse et une jolie subversion des clichés romantiques. »

Le Monde – L. Guichard Le Louxor – Palais du Cinéma 170 Boulevard Magenta Paris 75010

2, 4 : Barbès-Rochechouart (22m) 2 : Anvers (403m)

Contact :Cinema Louxor 0144639696 contact@cinemalouxor.fr https://www.cinemalouxor.fr/

Date complète :

2021-08-28T21:00:00+02:00_2021-08-28T23:00:00+02:00

Lieu Le Louxor - Palais du Cinéma Adresse 170 Boulevard Magenta Ville Paris