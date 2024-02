Avant-Première de « Bis Repetita » d’Emilie Noblet Amphi Pierre DAURE Université Caen Campus 1 Caen, mardi 27 février 2024.

Avant-Première de « Bis Repetita » d’Emilie Noblet Amphi Pierre DAURE Université Caen Campus 1 Caen Calvados

Avec le Café des images et UniCAEN, place à la comédie avec l’avant-première de « Bis Repetita » d’Émilie Noblet !

« Bis Repetita » est le premier long-métrage de fiction d’Émilie Noblet, que l’on connaissait jusqu’à présent comme scénariste pour les séries Loulou ou Parlement, ou comme directrice-photo pour Jeune Fille . Dans cette comédie constamment drôle et touchante, la réalisatrice joue sur plusieurs registres, réussissant la prouesse de créer un juste équilibre entre comédie romantique, teen movie, portrait de femme à la dérive et pure comédie de profs.

« Bis Repetita » marque le retour à la comédie de Louise Bourgoin. Dans un rôle où elle doit souffler constamment le chaud et le froid, l’actrice campe une professeure de latin démissionnaire, aussi cynique que désabusée. À ses côtés, Xavier Lacaille -héros de la série Parlement– interprète Rodolphe, personnage idéaliste et passionné. Le duo prend part à l’équilibre d’une distribution où chaque membre tient parfaitement sa place, à commencer par les lycéen.es qui impressionnent par leur jeu collectif incandescent.

Le film « Bis Repetita » sera présenté par l’enseignante-chercheure en cinéma Meera Perampalam.

Festival Alpe d’Huez 2023 • Coup de coeur

En collaboration avec UNICAEN-Université de Caen en Normandie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 20:00:00

fin : 2024-02-27 22:00:00

Amphi Pierre DAURE Université Caen Campus 1 1 Esplanade la Paix

Caen 14000 Calvados Normandie info@cafedesimages.fr

