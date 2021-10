Paris Cinéma Studio des Ursulines île de France, Paris Avant-première de “Belle” de Mamoru Hosoda Cinéma Studio des Ursulines Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Avant-première de “Belle” de Mamoru Hosoda Cinéma Studio des Ursulines, 26 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 26 octobre 2021

de 14h15 à 16h15

payant

Après “Les Enfants Loups” et “Miraï, ma petite sœur”, Mamoru Hososa revient sur grand écran avec son nouveau film “Belle” ! Dans le cadre de Mon Premier Festival 2021, découvrez en avant-première Belle de Mamoru Hosoda, au Studio des Ursulines. Belle de Mamoru Hosoda (VOSTF, 2h) : Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite ville de montagne avec son père. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers.

Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi fascinante qu’effrayante.

S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est. Spectacles -> Projection Cinéma Studio des Ursulines 10 rue des Ursulines Paris 75005

7 : Censier – Daubenton (736m) 7 : Place Monge (753m) B : Luxembourg

Contact :Studio des Ursulines https://www.studiodesursulines.com/ https://www.facebook.com/studiodesursulines Spectacles -> Projection Étudiants;Ados;Cinéma;En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-26T14:15:00+02:00_2021-10-26T16:15:00+02:00

Belle @wildbunch

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cinéma Studio des Ursulines Adresse 10 rue des Ursulines Ville Paris lieuville Cinéma Studio des Ursulines Paris