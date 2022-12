Avant-Première de « 16 ans » avec Philippe Lioret Dinard, 21 décembre 2022, Dinard .

Avant-Première de « 16 ans » avec Philippe Lioret

2022-12-21 20:15:00 – 2022-12-21

Avant-première de « 16 ans », dernier film du réalisateur Philippe Lioret, présent chez Emeraude Cinémas de Dinard pour l’occasion.

Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de Seconde. Leurs regards s’enchâssent et tout est dit. Le frère de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché local, est accusé de vol et viré sur-le-champ. Le directeur de l’hypermarché c’est Franck, le père de Léo. Les deux familles s’affrontent, les différences s’exacerbent et le chaos s’installe. Les vies de Nora et Léo s’embrasent.

