Avant-première – Clara Sola V.O Mortagne-au-Perche, 26 septembre 2021, Mortagne-au-Perche. Avant-première – Clara Sola V.O 2021-09-26 20:30:00 – 2021-09-26 Place du Général de Gaulle Cinéma Etoile

Mortagne-au-Perche Orne Mortagne-au-Perche DRAME – SUÈDE, COSTA-RICA – 1H46

Avec : Wendy Chinchilla Araya… Film présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2021 . Dans un village reculé du Costa-Rica, une femme de 40 ans renfermée sur elle même, entreprend de se libérer des conventions religieuses et sociales répressives qui ont dominé sa vie, la menant à un éveil sexuel et spirituel. DRAME – SUÈDE, COSTA-RICA – 1H46

Réalisation : Nathalie Álvarez Mesén .

Avec : Wendy Chinchilla Araya… Film présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2021 . Dans un village reculé du Costa-Rica, une femme de 40 ans renfermée sur elle même, entreprend de se libérer des conventions religieuses et sociales répressives qui ont dominé sa vie, la menant à un éveil sexuel et spirituel.

