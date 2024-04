Avant-Première + Ciné-Goûter : Pat et Mat : un dernier tour de vis Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, mercredi 24 avril 2024.

Avant-Première + Ciné-Goûter : Pat et Mat : un dernier tour de vis Dans le cadre du festival Télérama enfants du 14 au 24 avril au cinéma de Senlis découvrez en avant-première les dernières aventures de Pat et Mat, et profitez du ciné-goûter avant la séance ! Mercredi 24 avril, 16h30 Cinéma Jeanne D’Arc tarifs 3,50€ la séance sur présentation du PASS Télérama – sans le PASS : tarifs habituels

PAT ET MAT : UN DERNIER TOUR DE VIS

Programme de 5 courts-métrages | Animation | 40 minutes

Réalisé par Marek Benes

Créée en 1976, la série d’animation tchèque compte désormais une centaine d’épisodes, dont une vingtaine ont été distribués dans les salles françaises depuis 2014. En voici cinq de plus, où la mise en scène image par image des deux inventeurs maladroits tient, comme toujours, du prodige.

accueil « goûter » à partir de 16h

début de la séance à 16h30

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

