Avant-première & Ciné-goputer : PIRO PIRO, en partenariat avec Biocoop Valence Valence Valence Romans Tourisme Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Avant-première & Ciné-goputer : PIRO PIRO, en partenariat avec Biocoop Valence, 28 décembre 2022, Valence Valence Romans Tourisme Valence. Avant-première & Ciné-goputer : PIRO PIRO, en partenariat avec Biocoop 9 boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire Valence Drôme Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace

2022-12-28 15:30:00 15:30:00 – 2022-12-28 16:30:00 16:30:00

Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace

Valence

Drôme Valence EUR 6 Projection du film PIRO PIRO, suivie d’un goûter en partenariat avec Biocoop. Tarif unique : 6 €. Prévente à l’accueil ou sur https://billetterie.lenavire.fr/ valene@lenavire.fr +33 4 75 40 79 20 https://www.lenavire.fr/valence Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence

dernière mise à jour : 2022-12-08 par Valence Romans Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drôme Valence Romans Tourisme Cinéma Le Navire 9 boulevard d'Alsace Ville Valence Valence Romans Tourisme Valence lieuville Cinéma Le Navire 9 boulevard d'Alsace Valence Departement Drôme

Valence Valence Valence Romans Tourisme Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence-valence-romans-tourisme-valence/

Avant-première & Ciné-goputer : PIRO PIRO, en partenariat avec Biocoop Valence 2022-12-28 was last modified: by Avant-première & Ciné-goputer : PIRO PIRO, en partenariat avec Biocoop Valence Valence 28 décembre 2022 9 boulevard d'Alsace Cinéma Le Navire Valence Drôme Valence Romans Tourisme Valence Drôme Drôme Valence

Valence Valence Romans Tourisme Valence Drôme