Avant première ciné CHIEN CHAT Rue du 19 Mars 1962 Léognan, dimanche 4 février 2024.

Avant première ciné CHIEN CHAT Rue du 19 Mars 1962 Léognan Gironde

L’espace culturel Georges Brassens vous propose l’avant première du film

CHIEN ET CHAT

Comédie de Reem Kherici Fr 2024 Avec Franck Dubosc, Reem Kherici, Philippe Lacheau…

MONICA est la propriétaire de DIVA, célèbre chat et star d’Internet. JACK

est un voleur dont le dernier larcin, un énorme rubis d’une valeur inestimable, a malencontreusement été avalé par un chien errant nommé CHICHI. Par un concours de circonstances, Monica et Jack se retrouvent séparés de leurs animaux et les voient donc, impuissants, s’échapper vers une destination inconnue…

L’espace culturel Georges Brassens vous propose l’avant première du film

CHIEN ET CHAT

Comédie de Reem Kherici Fr 2024 Avec Franck Dubosc, Reem Kherici, Philippe Lacheau…

MONICA est la propriétaire de DIVA, célèbre chat et star d’Internet. JACK

est un voleur dont le dernier larcin, un énorme rubis d’une valeur inestimable, a malencontreusement été avalé par un chien errant nommé CHICHI. Par un concours de circonstances, Monica et Jack se retrouvent séparés de leurs animaux et les voient donc, impuissants, s’échapper vers une destination inconnue… .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@mairie-leognan.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 15:40:00

fin : 2024-02-04



L’événement Avant première ciné CHIEN CHAT Léognan a été mis à jour le 2024-01-25 par OT Montesquieu