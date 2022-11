Avant-Première : Choeur de Rockers La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine En présence de l’acteur Patrick Rocca ! Karaoké, blind test et autre animations avec des cadeaux à gagner ! Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job : faire chanter des comptines à une chorale de retraités. Elle découvre un groupe de séniors ingérables qui ne rêve que d’une chose, chanter du rock ! La mission d’Alex va s’avérer plus compliquée que prévu avec la plus improbable des chorales… contact@emeraude-cinema.fr Emeraude Cinéma 3 rue des Villes Billy La Richardais

