AVANT-PREMIÈRE CHERS CAMARADES ! + discussion Cinéma Le Balzac, 31 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 31 août 2021

de 20h à 22h

AVANT-PREMIÈRE suivie d’une discussion avec Jean Radvanyi, président de l’association Rivages Russie événements, géographe et spécialiste du cinéma russe. SYNOPSIS : Une ville de province dans le sud de l’URSS en 1962. Lioudmila est une fonctionnaire farouchement dévouée au Parti Communiste. Sa fille décide de participer à la grève d’une usine locale et les événements prennent une tournure tragique. Les autorités dissimulent la violence de la répression. Lioudmila se lance alors dans une quête éperdue à la recherche de sa fille disparue. Spectacles -> Projection Cinéma Le Balzac 1 rue Balzac Paris 75008

