Avant-première caritative « Les Cadors »

Bouches-du-Rhône EUR 12 12 Dans le cadre d’une soirée caritative au profit de l’association « Complètement fadades » organisée par le Rotary, projection en présence du réalisateur Julien Guetta du film « Les Cadors » avec Jean-Paul Rouve, Grégoire Ludig, Michel Blanc. Découvrez en avant-première caritative le film « Les Cadors ». Château de la Buzine 56 Traverse De la Buzine Marseille 11e Arrondissement

