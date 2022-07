Avant-première : Bullet Train Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Avant-première : Bullet Train Dinan, 2 août 2022, Dinan. Avant-première : Bullet Train

Emeraude Cinémas Route de Dinard Dinan Côtes d’Armor Route de Dinard Emeraude Cinémas

2022-08-02 20:30:00 – 2022-08-02 22:30:00

Route de Dinard Emeraude Cinémas

Dinan

Côtes d’Armor Dinan Emeraude Cinéma Dinan vous invite pour l’avant-première du film Bullet Train Synopsis :

Cinq assassins se retrouvent dans un train à grande vitesse en provenance de Tokyo à destination de Morioka, avec seulement quelques arrêts entre les deux stations. Ils découvrent que leurs missions respectives ne sont pas sans rapport les unes avec les autres. Qui va sortir vivant du train et qu’est-ce qui les attend à la gare ? Réalisé par : David Leitch

Avec : Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson +33 2 96 87 65 87 https://dinan.emeraude-cinemas.fr/film.html Emeraude Cinéma Dinan vous invite pour l’avant-première du film Bullet Train Synopsis :

Cinq assassins se retrouvent dans un train à grande vitesse en provenance de Tokyo à destination de Morioka, avec seulement quelques arrêts entre les deux stations. Ils découvrent que leurs missions respectives ne sont pas sans rapport les unes avec les autres. Qui va sortir vivant du train et qu’est-ce qui les attend à la gare ? Réalisé par : David Leitch

Avec : Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson Route de Dinard Emeraude Cinémas Dinan

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Dinan Côtes d’Armor Route de Dinard Emeraude Cinémas Ville Dinan lieuville Route de Dinard Emeraude Cinémas Dinan Departement Côtes d’Armor

Dinan Dinan Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinan/

Avant-première : Bullet Train Dinan 2022-08-02 was last modified: by Avant-première : Bullet Train Dinan Dinan 2 août 2022 Emeraude Cinémas Route de Dinard Dinan Côtes d'Armor

Dinan Côtes d’Armor