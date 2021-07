Avant-première – BOÎTE NOIRE au Kerfany Moëlan-sur-Mer, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Moëlan-sur-Mer.

Avant-première – BOÎTE NOIRE au Kerfany 2021-07-29 21:00:00 – 2021-07-29 23:30:00 Cinéma Le Kerfany 13 Rue des Moulins

Moëlan-sur-Mer Finistère Moëlan-sur-Mer

Découvrez Boîte Noire de Yann Gozlan en avant-première au cinéma Le Kerfany.

Après un Homme Idéal et Burn Out, Yann Gozlan, pour son quatrième film, revient avec Boîte Noire.

Porté par Pierre Niney, ce thriller paranoïaque plonge dans le quotidien du BEA et l’étude d’une boîte noire après le crash mystérieux d’un avion.

Le film accroche par son supense et l’interprétation une nouvelle fois sans faille de Pierre Niney, mais également de seconds rôles solides portés par Lou de Laâge, André Dussollier et Olivier Rabourdin.

En bref : un excellent scénario porté par un casting époustouflant !

+33 2 98 39 77 37

