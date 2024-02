Avant-première Bob Marley One Love Emeraude Cinéma La Richardais, mardi 13 février 2024.

Avant-première Bob Marley One Love

Tout public, 01h47. De Green Reinaldo Marcus Avec: Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, Michael Gandolfini.

Biopic sur la vie et la carrière de Bob Marley, qui est considéré comme l’un des artistes les plus prolifiques de l’histoire et qui est largement célébré pour avoir fait connaître le genre reggae au cours de ses presque 20 ans de carrière, avant de décéder en 1981 à l’âge de 36 ans, d’un cancer. .

Emeraude Cinéma 3 Rue des Villes Billy

La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne contact@emeraude-cinema.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 20:30:00

fin : 2024-02-13



