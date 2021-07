Avant première… Bagnoles de l’Orne Normandie, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Avant première… 2021-07-04 – 2021-07-04

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

De 15h00 à 19h30. Plusieurs lieux de diffusion sont proposés :

• Pram’s

De 15h00 à 17h00 – Jardins du Lac

Pram’s, c’est un groupe de jeunes qui, un peu par hasard, se sont rencontrés au lycée, chacun leur tour, au cours des années, autour de leur passion commune : la musique.

Des années plus tard, ils sont toujours là, ensemble, et ont développé un répertoire basé sur leurs goûts respectifs et complémentaires : de la ballade au rock, du doux à l’énergique, de l’anglais ou du français, Pram’s c’est un mélange des genres et des saveurs construit sur une complicité infaillible.

• The Cubaners

À 16h00 – Place Méliodon

« The Cubaners » vous proposent un répertoire varié Latino-Tropical où se côtoient salsa, calypso, cumbia… Ambiance latino !

Matthieu Duboc (batterie, percussions et chant), Sébastien (Huggy) Guillaumond (saxophone, percussions, guitare et chant) et Francis Gambini (claviers, percussions et chant) vous embarquent dans la bonne humeur et dans la danse !

Ce trio détonant décide en 2018 de monter le groupe « The Cubaners » pour vous faire bouger, danser ou chalouper. Faites le plein de soleil !

• Richard Lovene

Déambulation à partir de 17h00

Grand fan des sixties et passeur de témoin, avec sa guitare et son harmonica Richard Lovene vous joue les Beatles, Otis Redding, Bob Dylan et les Rolling Stones… Pour le reste ? Ce sera votre blind test…

• Summertime Trio

Déambulation à partir de 17h00

Hommage à Sidney Bechet

Considéré comme l’un des plus grands solistes de l’histoire du jazz, Sidney Bechet est aussi un immense compositeur. Ses œuvres maîtresses, dont « Petite Fleur », « Dans les Rues d’Antibes », « Si tu vois ma mère » sont devenues des standards incontournables joués et appréciés dans le monde entier.

Comme de très nombreux clarinettistes et saxophonistes, Gilles Véron a toujours été fasciné par le style et l’énergie de Sidney Bechet. Il a créé le Summertime Trio afin d’exprimer sa passion pour ce génie du jazz. Avec Xavier Doré et Sébastien Vallet, musiciens talentueux et fidèles compagnons de route, ils forment un trio tout à fait original offrant un éclairage nouveau sur les compositions de Sidney Bechet.

Le répertoire du Summertime Trio propose donc un voyage musical dans l’univers de Sidney Bechet : ses compositions les plus célèbres, bien sûr, d’autres œuvres moins connues bien que tout aussi passionnantes et quelques standards que le maître appréciait particulièrement.

