AVANT-PREMIERE BABYSITTER Cinéma les 7 Parnassiens, 20 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 20 mars 2022

de 19h00 à 22h00

CLOTURE DU FESTIVAL DE FILMS DE FEMMES DE CRETEIL AVANT-PREMIERE BABYSITTER AU CINEMA LES 7 PARNASSIENS Assistez à la Première française de BABYSITTER en présence de Monia Chokri et Nadia Tereszkiewicz ! Assistez à la Première française de BABYSITTER en présence de Monia Chokri et Nadia Tereszkiewicz ! Babysitter sera présenté dans le cadre du Festival International du Film de Femmes de Créteil, en film de clôture. Cinéma les 7 Parnassiens 98, Boulevard du Montparnasse Paris 75014 Contact : Cinéma

2022-03-20T19:00:00+01:00_2022-03-20T22:00:00+01:00

