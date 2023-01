Avant-première : Ashkal, l’enquête de Tunis Cinéma le Lincoln Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Avant-première : Ashkal, l’enquête de Tunis Cinéma le Lincoln, 19 janvier 2023, Paris. Le jeudi 19 janvier 2023

de 20h00 à 22h00

. payant Tarif 4€ la place sur présentation du pass Télérama que l’on obtient sur leur site : Télérama.fr Tarif plein 11,50€ la place Tarif réduit 8,90€ la place pour les plus de 65 ans, les chômeurs et les familles nombreuses sur présentation d’un justificatif. Tarif étudiant jeune (moins de 27 ans) 4,90€ Rendez-vous le jeudi 19 janvier à 20h00, au cinéma le Lincoln ! Avant-première exclusive du film « Ashkal, l’enquête de Tunis » réalisé par Youssef Chebbi le jeudi 19 janvier à 20h00 ! Synopsis : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs Dans un des bâtiments des Jardins de Carthage, quartier de Tunis créé par l’ancien régime mais dont la construction a été brutalement stoppée au début de la révolution, deux flics, Fatma et Batal, découvrent un corps calciné. Alors que les chantiers reprennent peu à peu, ils commencent à se pencher sur ce cas mystérieux. Quand un incident similaire se produit, l’enquête prend un tour déconcertant. Cinéma le Lincoln 14 rue Lincoln 75008 Paris Contact : https://www.lelincoln.com/reserver/

