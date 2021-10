Paris Museum national d'Histoire Naturelle île de France, Paris Avant-première ARTE // Chauves-souris: alliées ou ennemies ? Museum national d’Histoire Naturelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Pariscience invite ses partenaires diffuseurs à présenter leurs toutes dernières productions, en avant-première. Ici, ARTE et Pariscience vous font découvrir les chauves-souris… dotées de super pouvoirs ! Les chauves-souris, longtemps vilipendées dans la culture populaire, sont désormais soupçonnées d’être à l’origine du COVID-19. Ce virus vient rejoindre la longue liste d’épidémies véhiculées par les chauves-souris dont Ebola, le Mers et le SRAS. Les chauves-souris incubent effectivement des milliers de virus… mais sont étrangement insensibles à leurs effets. Cette incroyable résistance a fait d’elles un sujet de recherche fondamentale pour les scientifiques qui cherchent à en percer les secrets. Chauves-souris : alliées ou ennemies ? suit cette enquête scientifique : pourquoi ne tombent- elles jamais malades ? Pourquoi vivent-elles si longtemps ? Et les réponses à ces questions pourraient-elles au bout du compte nous aider à vivre plus longtemps et en meilleure santé ? En partenariat avec ARTE. La projection du documentaire sera suivie d’une discussion avec Raphaël Hitier, auteur et réalisateur du film et Jean-Marc Pons, conseilleur scientifique du film. Le film sera également projeté en ligne, le samedi 30 octobre à 18h00. Réservations obligatoires sur www.pariscience.fr. Événements -> Festival / Cycle Museum national d’Histoire Naturelle 57 rue Cuvier Paris 75005

