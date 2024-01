Avant-première – ANIMAL de Sofia Exarchou au Grand Action Le Grand Action Paris, vendredi 12 janvier 2024.

Le vendredi 12 janvier 2024

de 20h00 à 22h30

.Tout public. payant

Avant-première – ANIMAL de Sofia Exarchou au Grand Action

En présence de la réalisatrice.

En partenariat avec le Centre culturel hellénique. Sous le soleil brûlant d’une île grecque, les animateurs d’un hôtel all-inclusive menés par la charismatique Kalia se préparent pour la saison. Décors en carton-pâte, costumes pailletés et spectacles de danse envahissent la scène.

À mesure que l’été avance, la pression augmente, les nuits s’enchaînent, et les démons de Kalia se réveillent. Lorsque les projecteurs s’allument, the show must go on…

Version originale sous-titrée.

116 min.

Tous publics.

Le Grand Action 5 rue des écoles 75005 Paris

Le Grand Action 5 rue des écoles 75005 Paris

Contact : https://pariscinemagrandaction.cine.boutique/media/1595?showId=21330&fbclid=IwAR3xHUrlbKkPr9GGOzjHOyByh5_L48-f8X7hfdihVUIwVCfuCY0iAJIriYw https://www.facebook.com/CinemaLeGrandAction/

ANIMAL