Avant première : Aline Cinéma L’Autan, 1 novembre 2021, Ramonville-Saint-Agne.

Avant première : Aline

Cinéma L’Autan, le lundi 1 novembre à 17:30

Résumé —— Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun. Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585947&cfilm=261294.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585947&cfilm=261294.html)

Un film de Valérie Lemercier

Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-01T17:30:00 2021-11-01T19:00:00