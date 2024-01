Avant-première « À la rencontre de mon père » d’Edmond Richemond et Simon Maller Mémorial de la Shoah Paris, dimanche 3 mars 2024.

Le dimanche 03 mars 2024

de 14h00 à 14h40

.Public adolescents adultes. gratuit

France, documentaire, 40 min, Gala Gala Productions, 2023.

En 1942, Edmond Richemond a 13 ans lorsque sa mère est arrêtée pendant la rafle du Vel d’Hiv. Parvenu à s’échapper, il est recueilli par des voisins et confié plus tard à la Colonie scolaire et aux EEIF qui le font passer en Suisse. Il retrouvera son frère et son père, tous deux survivants du camp d’Auschwitz. Dans ce documentaire, Edmond entreprend, avec sa fille Dana et son petit- fils Simon, une (en)quête familiale sur les traces de son père Rachmil (Rudy) Rajchman, personnalité très impliquée avant- guerre dans la vie juive communautaire et notamment en tant que président de L’Union des Juifs polonais en France.

Souvenir d’enfance d’Edmond, la visite au domicile familial d’un haut responsable de la Gestapo chargé de la question juive, constitue le point de départ de ce film.

En présence de Judith Benichou, Dana et Bertrand Klein, Simon Maller et d’Edmond Richemond.

En conversation avec Alain Lewkowicz, journaliste- producteur à Radio France.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris

©Gala Gala Productions, 2023