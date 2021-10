Paris Le Louxor - Palais du Cinéma île de France, Paris Avant première! # 6 – Tre Piani de Nanni Moretti Le Louxor – Palais du Cinéma Paris Catégories d’évènement: île de France

Avant première! # 6 – Tre Piani de Nanni Moretti Le Louxor – Palais du Cinéma, 7 octobre 2021, Paris.

Dans le cadre du centenaire du Palais du Cinéma, l’avant-première de Tre Piani a lieu au Louxor le jeudi 7 octobre à 20h, avec une présentation par Alain Bergala, critique de cinéma et spécialiste du cinéma de Nanni Moretti. Une série d’événements va transformer radicalement l’existence des habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble. Tandis que les hommes sont prisonniers de leurs entêtements, les femmes tentent, chacune à leur manière, de raccommoder ces vies désunies et de transmettre enfin sereinement un amour que l’on aurait pu croire à jamais disparu… De Nanni Moretti

Avec Nanni Moretti, Margherita Buy, Riccardo Scamarcio

Italie I 2021 I 1h59 I Comédie dramatique I Couleur I VOSTF

Distributeur : Le Pacte – Sortie nationale : le 10 novembre 2021

