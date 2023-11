Et si on innovaiX : le 30 novembre, on STOP ou on START ? Avant poste Roubaix, 30 novembre 2023, Roubaix.

Roubaix est un terreau fertile à l’innovation sociale depuis de très nombreuses années et les politiques volontaristes menées en matière d’ESS et d’Innovation sociale génèrent des résultats visibles.Cependant, ces résultats ne sont pas encore à la hauteur des défis à relever et des ambitions visées.

Aussi, pour que l’innovation sociale :

* Continue d’enrichir et de transformer le territoire

* Réponde aux enjeux de transitions sociales, écologiques et économiques

* Développe la création d’activités, l’emploi, la cohésion sociale

il est nécessaire voire urgent d’amplifier ses impacts et de créer un effet d’entraînement stimulant.

C’est pour répondre à cet objectif que plus de 60 acteurs/actrices engagées coconstruisent depuis septembre 2023, des réponses innovantes et ambitieuses.

Sur base de ces travaux, nous allons nous poser Le 30 novembre 2023 à l’AVANT POSTE… LA question :

ALORS… ON Y VA ?

Pour répondre au mieux à cette question, nous échangerons avec 3 experts nationaux de l’innovation sociale :

* Elise DEPECKER – Directrice d’ATIS (Nouvelle Aquitaine)

* Lena GEITNER – Co-fondatrice de RONALPIA, Développeuse du KIIF (Auvergne Rhône-Alpes)

* Tarik GHEZALI – Co-fondateur de LA FABRIQUE DU NOUS, MARSEILLE SOLUTIONS, DU LABO DE L’ESS, … (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Si vous pensez, comme nous, qu’il est temps d’unir nos forces pour accélérer les transitions sociales, écologiques et économiques alors

RDV le Le 30 novembre à l’AVANT-POSTE

33 Bd du Général Leclerc – Roubaix

Au programme :

9h00 : Accueil café

9h30 : Introduction par Frédéric Minard, 1er adjoint, en charge de l’économie et de l’ESS

9h45 : Partage d’expériences avec Elise, Lena et Tarik

10h45 : Et à Roubaix ? Où en sommes-nous ?

11h30 : Alors, on y va ?

12h30 : Déjeuner découverte d’un lieu en transition à Roubaix : L’usine TISSEL, 17 rue du Nouveau Monde à Roubaix

14h00 : Temps d’échange à Tissel sur notre aventure collective « Et si on innovaiX »

On a besoin de vous tous – 1h00, 2h00, une matinée, la journée… bref aussi longtemps que vous le pouvez .

REPONSE ATTENDUE AVANT LE 24 NOVEMBRE

INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE ICI :

https://www.eventbrite.fr/e/billets-et-si-on-innovaix-stop-ou-start-758576933027?aff=oddtdtcreator

Site internet : https://www.ville-roubaix.fr/

Sur les réseaux sociaux: https://www.linkedin.com/company/ville-de-roubaix/mycompany/

Partenaires de l’événement :

L’écosystème roubaisien des innovateurs sociaux

La Ville de Roubaix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T09:00:00+01:00 – 2023-11-30T15:00:00+01:00

