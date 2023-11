Et si on innovaiX – Atelier Avant poste Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Et si on innovaiX – Atelier Avant poste Roubaix, 24 novembre 2023, Roubaix. Et si on innovaiX – Atelier Vendredi 24 novembre, 16h30 Avant poste Et si on innovaiX ! Atelier du 24 novembre Roubaix est un terreau fertile à l’innovation sociale depuis de très nombreuses années et les politiques volontaristes menées en matière d’ESS et d’Innovation sociale génèrent des résultats visibles. Cependant, ces résultats ne sont pas encore à la hauteur des défis à relever et des ambitions visées. Aussi, pour que l’innovation sociale : * Continue d’enrichir et de transformer le territoire * Réponde aux enjeux de transitions sociales, écologiques et économiques * Développe la création d’activités, l’emploi, la cohésion sociale il est nécessaire voire urgent d’amplifier ses impacts et de créer un effet d’entraînement stimulant. C’est pour répondre à cet objectif que plus de 60 acteurs/actrices engagées coconstruisent depuis septembre 2023, des réponses innovantes et ambitieuses. Vous n’avez pas suivi la démarche ? Vous n’étiez pas là lors des précédents ateliers ? C’est le bon moment pour nous rejoindre ! ORDRE DU JOUR DE L’ATELIER DU 24 novembre : * Point d’étape et actualisation après les ateliers du 17/10 et 6/11 * Affiner les propositions émises lors des ateliers * Préparer la restitution des travaux le 30 novembre * Préparer les animations du 30 novembre * Apérooooooo offert ! Inscription gratuite et obligatoire avant le 21 novembre pour pouvoir gérer à boire et à manger. S’inscrire en envoyant un mail à : nmenet@ville-roubaix.fr Site internet : https://www.ville-roubaix.fr/ Sur les réseaux sociaux: https://www.linkedin.com/company/ville-de-roubaix/mycompany/ Partenaires de l’événement :

– L’écosystème des innovateurs sociaux roubaisiens

– La Ville de Roubaix

Plus d’infos : Nathalie Menet, nmenet@ville-roubaix.fr Avant poste 33 boulevard du général leclerc 59100 roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « nmenet@ville-roubaix.fr »}] [{« link »: « mailto:nmenet@ville-roubaix.fr »}, {« link »: « https://www.ville-roubaix.fr/ »}, {« link »: « https://www.linkedin.com/company/ville-de-roubaix/mycompany/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T16:30:00+01:00 – 2023-11-24T19:30:00+01:00
Avant poste
33 boulevard du général leclerc 59100 roubaix
Roubaix 59100 Centre Nord

