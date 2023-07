Feu d’artifice du 14 juillet Avant-port Port-en-Bessin-Huppain, 14 juillet 2023, Port-en-Bessin-Huppain.

Port-en-Bessin-Huppain,Calvados

La commune de Port en Bessin-Huppain fête le 14 juillet avec un feu d’artifice..

2023-07-14 23:00:00 fin : 2023-07-14 23:15:00. .

Avant-port

Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie



The commune of Port en Bessin-Huppain celebrates July 14th with a fireworks display.

Port en Bessin-Huppain celebra el 14 de julio con un espectáculo de fuegos artificiales.

Die Gemeinde Port en Bessin-Huppain feiert den 14. Juli mit einem Feuerwerk.

