Avant l’Orage – Ouverture de l’exposition de Pinault Collection Bourse de Pinault, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

La Bourse de Commerce ouvre les portes de son exposition « Avant l’Orage » pour Nuit Blanche.

« Avant

l’orage » invite le visiteur à faire une nouvelle expérience de l’art, en

cheminant de l’ombre à la lumière. Sur fond de dérèglement climatique, à

travers les installations et les œuvres d’une quinzaine d’artistes, les espaces

du musée proposent des saisons et d’écosystèmes inédits, où cohabitent le

printemps et l’hiver, la pluie et le soleil, le jour et la nuit, l’humain et le

non-humain… Ces paysages instables, saisis dans une ronde

désynchronisée du temps, figurent des écosystèmes où l’on peut s’immerger. A

l’occasion de la Nuit Blanche, la Bourse de Commerce est ouverte de 19h à

minuit gratuitement et sur réservation.

Pinault

Collection participe à la Nuit Blanche en présentant également une œuvre de

l’artiste Brésilien Lucas Arruda, Neutral Corner, dans la Chapelle

Sainte-Madeleine de l’église Saint Eustache, du 2 au 18 juin.

Bourse de Pinault 2 rue de Viarmes 75001 Paris

Contact : https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/avant-lorage https://fr-fr.facebook.com/boursedecommerce/ https://fr-fr.facebook.com/boursedecommerce/ www.pinaultcollection.com

© Affiche de l’exposition Avant l’orage, Bourse de Commerce-Pinault Collection, 2023