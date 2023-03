Avant Les vendanges un festival pétillant de réjouissances poétiques Le village de Chaumont le Bois Chaumont-le-Bois Chaumont-le-Bois Catégories d’Évènement: Chaumont-le-Bois

Côte-d'Or

Avant Les vendanges un festival pétillant de réjouissances poétiques Le village de Chaumont le Bois, 17 juillet 2023, Chaumont-le-Bois Chaumont-le-Bois. Avant Les vendanges

un festival pétillant de réjouissances poétiques Accueil du public au Parc de La Fontainotte

8 rue Albert Fougeu

Croix Blanche

Square Pierre Broichot

Le pré ( cf La Mairie) Le village de Chaumont le Bois Chaumont-le-Bois Côte-dOr Le village de Chaumont le Bois Accueil du public au Parc de La Fontainotte

8 rue Albert Fougeu

Croix Blanche

Square Pierre Broichot

Le pré ( cf La Mairie)

2023-07-17 – 2023-07-19

Le village de Chaumont le Bois Accueil du public au Parc de La Fontainotte

8 rue Albert Fougeu

Croix Blanche

Square Pierre Broichot

Le pré ( cf La Mairie)

Chaumont-le-Bois

Côte-dOr Chaumont-le-Bois La Straeto Company propose: Jour J du festival :20 août 2023 :

Une balade burlesque ponctuée de pauses poétiques à différents endroits du village permettra au public de découvrir des univers hétéroclites : conte, danse , clown.

A la fin de cette balade artistique : restauration et bal Des ateliers pédagogiques intergénérationnels en amont du festival:

– ateliers pour préparer la décoration du festival ( en juillet)

– ateliers clown et danse Entrée libre pour les spectacles, les ateliers kurekgoumie88@gmail.com Le village de Chaumont le Bois Accueil du public au Parc de La Fontainotte

8 rue Albert Fougeu

Croix Blanche

Square Pierre Broichot

Le pré ( cf La Mairie) Chaumont-le-Bois

dernière mise à jour : 2023-02-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Chaumont-le-Bois, Côte-d'Or Autres Lieu Chaumont-le-Bois Adresse Chaumont-le-Bois Côte-dOr Le village de Chaumont le Bois Accueil du public au Parc de La Fontainotte 8 rue Albert Fougeu Croix Blanche Square Pierre Broichot Le pré ( cf La Mairie) Ville Chaumont-le-Bois Chaumont-le-Bois Departement Côte-dOr Lieu Ville Le village de Chaumont le Bois Accueil du public au Parc de La Fontainotte 8 rue Albert Fougeu Croix Blanche Square Pierre Broichot Le pré ( cf La Mairie) Chaumont-le-Bois

Avant Les vendanges un festival pétillant de réjouissances poétiques Le village de Chaumont le Bois 2023-07-17 was last modified: by Avant Les vendanges un festival pétillant de réjouissances poétiques Le village de Chaumont le Bois Chaumont-le-Bois 17 juillet 2023 Accueil du public au Parc de La Fontainotte 8 rue Albert Fougeu Croix Blanche Square Pierre Broichot Le pré ( cf La Mairie) Le village de Chaumont le Bois Chaumont-le-Bois Côte-dOr Chaumont-le-Bois Côte-d'Or Le village de Chaumont le Bois Chaumont-le-Bois

Chaumont-le-Bois Chaumont-le-Bois Côte-dOr