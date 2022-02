Avant les premières lueurs du jour Centre d’animation des Chamois Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Danse ——– **Junior Ballet – Cie James Carlès** **Dans le cadre du Mois de l’Egalité Femmes-Hommes,** **proposé par le Centre culturel de quartier RENAN** La transgression comme une condition nécessaire à l’émancipation de l’être et tout particulièrement de l’artiste. Cette pièce chorégraphique pour sept danseuses et un Dj est une relecture poétique et subjective où les danseuses interrogeront leurs rapports à la transgression et à la violence. Une danse engagée, entière, physique, animale et brute qui rend compte d’une puissance poétiqueet plastique. Durée 25 min. / Accès place Ahmed Chenane : métro 3 cocus Culture Centre d’animation des Chamois 11 Rue des Chamois, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

