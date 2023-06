48HEURES se met au vert avec ses amis Rock In Share et Michel Z. Avant-Les-Marcilly Avant-lès-Marcilly Avant-lès-Marcilly Catégories d’Évènement: Aube

Avant-lès-Marcilly 48HEURES se met au vert avec ses amis Rock In Share et Michel Z. Avant-Les-Marcilly Avant-lès-Marcilly, 24 juin 2023, Avant-lès-Marcilly. 48HEURES se met au vert avec ses amis Rock In Share et Michel Z. Samedi 24 juin, 18h00 Avant-Les-Marcilly C’est en conjuguant les reprises pop/rock endiablées par 48HEURES, les chansons de Michel Z et les compositions de Rock In Share que cette année la Fête de la Musique sera célébrée.

Venez passer une soirée pleine de bons moments et de chants à reprendre tous ensemble.

Début des festivités sur les chapeaux de roues dès 18h30.

Restauration sur place. Avant-Les-Marcilly 1 Rue de l’Église, 10400 Avant-lès-Marcilly Avant-lès-Marcilly 10400 Aube Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T18:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:30:00+02:00

