Sortie en kayak sur l’étang de Berre Avant le Théâtre de Verdure Martigues, 10 septembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Entre amis ou en famille, prenez le large sur un kayak, et découvrez Martigues depuis l’eau. Une expérience fraîche et inoubliable !.

2023-09-10 15:00:00 fin : 2023-09-10 18:00:00. EUR.

Avant le Théâtre de Verdure Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



With friends or family, take to the open sea on a kayak, and discover Martigues from the water. A fresh and unforgettable experience!

Con amigos o en familia, surca mar abierto en kayak y descubre Martigues desde el agua. ¡Una experiencia fresca e inolvidable!

Fahren Sie mit Freunden oder der Familie in einem Kajak aufs offene Meer und entdecken Sie Martigues vom Wasser aus. Ein frisches und unvergessliches Erlebnis!

