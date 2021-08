“Avant le soir” au Parc Valmer Villa Valmer, 22 août 2021, Marseille.

du dimanche 22 août au mardi 31 août à Villa Valmer

Suite à la réouverture du Parc Valmer, la Ville de Marseille accueille dans le cadre de l’été marseillais, la programmation « Avant le soir » avec 5 propositions artistiques musicales et/ou théâtrales. 22 août : Chansons de la Renaissance par l’Ensemble Musica Ex Anima. Avec Géraldine Jeannot, Maximin Marchand, Benjamin Coutarel, Christophe Sam Jeune ensemble de quatre chanteurs « a capella », Musica Ex Anima nous propose un florilège d’airs gaillards ou de chansons à boire goguenardes et malicieuses pour glisser doucement en liberté vers le soir. Avec l’enthousiasme de leur jeunesse, ils nous font traverser en toute simplicité ces musiques populaires de la Renaissance, pourtant hautement complexes dans leur écriture. 31 août : Concert “Musique et cinéma” par VDB and Co Depuis 2015, Vincent Beer-demander n’a de cesse que de solliciter les grandes plumes de la musique de film que sont Vladimir Cosma, Claude Bolling, Ennio Morricone, Francis Lai…afin qu’ils composent pour sa mandoline. En 2018, il part à Los Angeles avec le pianiste et compositeur Nicolas Mazmanian pour rencontrer Lalo Schifrin qui composent à leur intention la « Sonata del sur ». C’est cette épopée que souhaitent partager ces deux artistes à travers un programme de pièces appartenant à la mémoire collective de la musique à l’image. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Port du masque est obligatoire. Jauge limitée à 49 personnes.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Villa Valmer 271 Corniche Kennedy 13007 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



2021-08-22T18:00:00 2021-08-22T19:00:00;2021-08-31T18:00:00 2021-08-31T19:00:00