du mercredi 26 janvier 2022 au dimanche 30 janvier 2022 à Saint-Gervais Genève

Coincés dans la maison familiale, un frère et deux soeurs attendent que l’heure soit venue. L’heure de la retraite. L’heure de fêter l’anniversaire de Himmler, comme tous les ans. L’heure de pouvoir le faire au grand jour, à nouveau. Créée en 1979, Avant la retraite s’apparente à un laxatif destiné à expulser les résidus nazis nichés dans les entrailles domestiques des sociétés allemandes et autrichiennes. Amusés par la mauvaise odeur qui persiste, trois acteurs-metteurs en scène conjuguent leurs forces pour rejouer la pièce avec une légèreté qui frôle le mauvais goût. **Texte** Thomas Bernhard **Mise en scène et jeu** Marion Duval, Camille Mermet et Aurélien Patouillard

Plein tarif 30.- / Tarif réduit (chômeurs, AVS, AI) 20.- / Professionnels des arts de la scène 15.- / Jeune public (moins de 20 ans, étudiants, apprentis) 12.- / Tarif spécial (Membres des groupements de seniors partenaires, Carte 20 ans/20 francs) 10.-

Tu vois les sitcoms légers genre Une famille presque parfaite ? C’est dans le même esprit, mais avec d’anciens nazis qui fêtent l’anniversaire de Himmler. Ah, et c’est du grand Thomas Bernhard. Saint-Gervais Genève Rue du Temple 5, 1201 Genève Genève

2022-01-26T19:00:00 2022-01-26T21:30:00;2022-01-27T19:00:00 2022-01-27T21:30:00;2022-01-28T20:30:00 2022-01-28T23:00:00;2022-01-29T19:00:00 2022-01-29T21:30:00;2022-01-30T17:00:00 2022-01-30T19:30:00

