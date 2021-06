Avant la Nuit d’après • Compagnie EquiNote / Marie Molliens Parc du château bleu, 12 juin 2021-12 juin 2021, Tremblay-en-France.

Avant la Nuit d’après • Compagnie EquiNote / Marie Molliens

du samedi 12 juin 2021 au dimanche 13 juin 2021 à Parc du château bleu

Les chevaux détiennent sur nous un étrange pouvoir de fascination. C’est pourquoi ils comblent l’imaginaire de nombreuses mythologies, de légendes, comme autant de passeurs d’histoires… Les six chevaux du nouveau spectacle de la compagnie EquiNote semblent échappés d’un manège à l’ancienne. Leur présence troublante et magnifique nous fait littéralement basculer dans un autre monde : ils deviennent sous nos yeux les gardiens d’un équilibre entre ciel et terre, que différents personnages viendront bousculer. Du rêve à la réalité, ils s’animent en convoquant des figures empruntées au théâtre : voici qu’Hamlet réveille ses fantômes dans un carrousel forain où prennent vie l’acrobatie, la voltige, et le mât chinois… Un spectacle total sous chapiteau, où le théâtre et le cirque équestre tissent des mondes imaginaires hors du commun.

De 12 à 17 euros

Féérie équestre et théâtrale

Parc du château bleu Route de Roissy – Vieux Pays 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis



2021-06-12T16:00:00 2021-06-12T17:30:00;2021-06-13T16:00:00 2021-06-13T17:30:00