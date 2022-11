Avant la fugue : la partition Château-Chinon (Ville) Château-Chinon (Ville) Catégories d’évènement: Château-Chinon (Ville)

Nièvre Château-Chinon (Ville) Dans le cadre de la 21 eme édition des Petites fugues, festival littéraire itinérant organisé par l’agence du livre Bourgogne Franche-comté, Eric Pessan et les éditions du Chemin de Fer (Onlay) seront à la librairie Le Goût des mots à Château-Chinon pour un entretien croisé. Que se passe-t-il dans les « coulisses » de l’écriture ? Des entretiens croisés tentent de dévoiler ce qui se joue dans le compagnonnage, voire même la complicité, entre un.e auteur.ice et son éditeur.ice. +33 3 86 85 04 43 Château-Chinon (Ville)

