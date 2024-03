AVANT, LA FORÊT • Toiles Cirées Le Kiwi Ramonville-Saint-Agne, samedi 1 juin 2024.

AVANT, LA FORÊT • Toiles Cirées Rando poétique 1 et 2 juin Le Kiwi 9 € • 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Avant, la forêt, c’est la proposition de se mettre en mouvement, d’abandonner nos sédentarités le temps d’une journée. C’est une randonnée collective pour déployer nos sens, emmamouther le SICOVAL.

Avant, la forêt vous invite à croire à une légende, un scénario imaginaire et loufoque qui se déroule juste à côté de chez vous et interroge les processus de bétonisation des sols en haut des coteaux, au creux de l’eau ou entre les pavés, avec les histoires des gens d’ici…

Après deux ans sur le territoire de Ramonville et alentours à arpenter, rencontrer, échanger et cogiter, la compagnie Toiles Cirées nous offre une rando-spectacle poétique. Enfilez vos meilleures chaussures et rejoignez-nous pour cette aventure unique !

Prévoir de l’eau et un pique-nique (ainsi que des bonnes chaussures de randonnée et de la crème solaire). On vous offre les boissons et les desserts !

Distance : boucle d’environ 8 km / Dénivelé positif : 150 mètres

Le Kiwi Place jean-Jaurès, Ramonville Saint-Agne 31520 Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/avant-la-foret-2/ »}]

randonnée spectacle

Pierre Acobas