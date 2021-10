Soumont Soumont Hérault, Soumont AVANT HALLOWEEN… LES ANIMAUX FANTASTIQUES À GRANDMONT Soumont Soumont Catégories d’évènement: Hérault

AVANT HALLOWEEN… LES ANIMAUX FANTASTIQUES À GRANDMONT Soumont, 27 octobre 2021, Soumont. AVANT HALLOWEEN… LES ANIMAUX FANTASTIQUES À GRANDMONT 2021-10-27 14:00:00 – 2021-10-27 16:00:00

Soumont Hérault Soumont 2 2 EUR

Soumont Hérault Soumont 2 2 EUR Plus forts que les êtres maléfiques d’Halloween, viens découvrir les animaux fantastiques du Moyen-Âge. Entends leurs légendes et reproduis ton préféré !

Dès 7 ans avec un accompagnant Plus forts que les êtres maléfiques d’Halloween, viens découvrir les animaux fantastiques du Moyen-Âge. Entends leurs légendes et reproduis ton préféré !

Dès 7 ans avec un accompagnant Plus forts que les êtres maléfiques d’Halloween, viens découvrir les animaux fantastiques du Moyen-Âge. Entends leurs légendes et reproduis ton préféré !

Plus forts que les êtres maléfiques d'Halloween, viens découvrir les animaux fantastiques du Moyen-Âge. Entends leurs légendes et reproduis ton préféré !

Dès 7 ans avec un accompagnant

