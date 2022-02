Avant-festival Eurofonik Nantes et communes de la métropole Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Les musiques trad’actuelles ne se vivent pas uniquement sur scène ou sur un parquet de bal. Elles sont partout : dans un salon où les enfants apprennent des airs de leurs parents, à l’occasion d’une randonnée chantée, lors d’une fête ou à la table d’un café dans lequel des artistes se produisent (en concert, en bal, en session)… Pour cette raison, Eurofonik avait à cœur de s’associer au Collectif Culture Bar-Bars pour proposer un « avant-festival » dans les cafés-cultures de l’agglomération nantaise, ces derniers se saisissant de la ligne artistique du festival dans un esprit de carte blanche. Retrouvez ci-dessous, l’ensemble des rendez-vous le jeudi 10 mars 2022. Le Mojo – 21h00 / 79, Rue Maréchal Joffre, 44000 NantesNoas Artwood, Dj Set – Géorgie, musique électro aux consonances géorgiennes Le Narcisse – 20h00 / 8, Rue Guépin, 44000 NantesThe heart of Ireland, François Luçon (uilleann pipes) et Karine Luçon (bodhrán), musique irlandaise Le Rouge Mécanique – 21h00 / 10, Rue Bon Secours, 44000 NantesJean Damei (guitare) et David Lombardi (violon), artistes du groupe Fourth Moon, musique traditionnelle irlandaise et écossaise Les Brassés – 19h30 / 5 Mail Pablo Picasso, 44000 NantesLes Loveurs de Poules, jazz manouche, électro-swing, musique balkanique Poum Poum Tchak – 20h30 / 19, Rue du Château, 44000 NantesHamza, surprise à la marocaine Chez Peste et Chipie – 20h00 / 16 Bd Joliot Curie, 44200 NantesSession irlandaise Belle de jour – 21h00 / 4 Pl. du 51e Régiment d’Artillerie, 44000 NantesRadix, musiques des Balkans, musiques traditionnelles circassiennes, adyguéenes et tchétchènes, compositions et improvisation. Le Printemps – 20h00 / 74 Bd Ernest Dalby, 44000 NantesPetrapos Kirkassis, mélodies festives de Thrace, Bretagne et Macédoine Le Zygo Bar – 21h00 / 35 Rue des Olivettes, 44000 NantesJam session organisée par le Balkanik Project, musiques des Balkans aux rythmes endiablés Au père peinard – 19h30 / 13 Rue Léon Gaumont, 44700 OrvaultThe Greenings, duo Irish’n’roll Dans le cadre du Festival Eurofonik, musiques des mondes d’Europe (10 au 20 mars 2022) Nantes et communes de la métropole adresse1} Nantes 44000

