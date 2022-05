Avant Bambi. La psychologie animale dans les arts visuels (1855-1910) Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Avant Bambi. La psychologie animale dans les arts visuels (1855-1910)

Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, le dimanche 5 juin à 15:30

L’étude des sentiments animaux fut favorisée, dans la seconde moitié du XIXe siècle, par la psychologie comparée, discipline proposant par analogie d’appréhender la vie intime des bêtes. Avec des visées multiples, parfois militantes, des artistes s’imprégnèrent de ces recherches pour figurer le point de vue animal. Au nom d’une tradition philosophique de la supériorité humaine, leurs détracteurs les accusèrent de falsifier la nature. Cette conférence révèle combien, du reste, l’anthropomorphisme permit à l’animalier d’atteindre une nouvelle vocation morale et de devenir hautement populaire. _ Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T15:30:00 2022-06-05T17:00:00

